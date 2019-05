Le mouvement des Gilets jaunes n’a plus de «débouché politique», selon Macron

À l’approche de l’acte 27 de la mobilisation des Gilets jaunes, le Président Macron a déclaré le 17 mai que ce mouvement n’avait «plus de débouché politique», lors de sa visite à Biarritz qui accueillera le somment du G7 au mois d’août. Il a également lancé un appel aux citoyens pour voter aux élections européennes afin de participer à la démocratie.

Il a affirmé avoir «beaucoup de respect pour les femmes et les hommes qui ont décidé de, essentiellement, d’ailleurs, il y a six mois, de mettre un gilet pour défendre leurs vies, leur dignité, et expliquer que leur vie était devenue impossible ou bloquée».

«Je considère pour ma part que j'ai apporté des réponses aux Françaises et aux Français sur ce qui avait conduit à ce mouvement, à la fois le 10 décembre et dans la conférence de presse que j'ai donnée. Je crois que [pour, ndlr] celles et ceux qui continuent aujourd'hui à faire cela [à manifester, ndlr], il n'y a plus de débouché politique. Nous avons fait notre part de travail, je pense que maintenant chacun doit aller voter aux élections, et quand il porte des idées, se présenter aux élections», a-t-il affirmé.

​«Mais c'est beaucoup plus difficile de proposer un projet pour, que d'être contre tout le reste». «On n'avance pas en étant contre», a conclu le Président.

Comme «il y a trop de violence dans notre société», le chef de l’État a appelé tout le monde au calme.

M.Macron a proposé un moyen pour changer la situation au pays: participer aux élections: «Que celles et ceux qui ont une autre vision de ce que doit devenir le pays, la dessinent politiquement, lui donnent forme et se présentent aux élections. Mais la démocratie ne se joue pas le samedi après-midi», a-t-il souligné.

Les internautes ont vivement réagi à cette déclaration d’Emmanuel Macron. Les uns se sont opposés à son discours:

arf il apporté des réponses et jeté le RIC, le vote blanc dans les orties !!! olalala !! apparemment on nous prend des cons encore une fois.

En gros monsieur réponds qu'aux questions qui ne le dérangent pas. — Coq6 (@Coqsix) 17 mai 2019

Il y a un débouché politique : la dissolution de l'assemblée et alors on verra si les Français veulent encore de sa politique. — Tiberius Sempronius Gracchus (@Ahenobarbus9) 17 mai 2019

​D’autres en revanche ont soutenu les propos du Président français, abondant dans son analyse d'une absence de débouché politique du mouvement.

BRAVO !!!!CQFD 👍👍👍👍 — Crakignol#StopGiletsJaunes#jesoutienslesfdo🐟#PAF (@crakignol) 17 mai 2019

Il n'en n'a jamais eu. Ce mouvement se contentait d'être contestataire.

Un mouvement contestataire ne peut avoir de débouché politique.

Les #GiletsJaunes en ont-ils conscience? Leurs faibles capacités d'analyse me laissent très dubitatif. — Tom-LeNormand✞🇫🇷🇪🇺🇮🇹🇪🇺🇬🇧✞ (@The_o014) 17 mai 2019

​Pour autant, certains internautes ont considéré que la déclaration d’Emmanuel Macron n’atteindrait pas son objectif:

Malheureusement, peu importe ce que vous ferez @EmmanuelMacron, les #GiletsJaunes ne vous écouteront pas et continueront... aucune issue n’est possible.



C’est dommage de le dire, mais la seule façon pour que ce mouvement cesse, serait que vous démissionnez 🤷‍♂️ — Linconnu (@Valiryus) 17 mai 2019

