Un homme avec des lames attachées aux bras par des scratchs interpellé à Paris

Deux longues lames cachées dans ses manches, il s'est promené dans les rues de Paris. Ce jeune homme de 27 ans s'est fait interpeller par la police le 18 mai, en marge du 27e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, relate Le Parisien.

la procédure pour port d'arme de catégorie D a fait l'objet d'un rappel à la loi selon le parquet

Les objets attachés à ses bras étaient des glissières de tiroir. L'intéressé a indiqué qu'il s'agissait d'un déguisement de jeu vidéo sans lien avec les #giletsjaunes @LePoint https://t.co/6T9MdynU4H — aziz zemouri (@azizzemouri1) May 19, 2019​

Il a été arrêté dans le cadre d'un contrôle près de la gare Saint-Lazare, en plein centre de Paris. C'est son comportement étrange qui a attiré l'attention de la police sur lui. Selon le quotidien, le jeune homme était muni de deux lames d'une longueur de 30 centimètres attachées à ses avant-bras par des scratchs, sous ses vêtements. Deux dispositifs métalliques étaient prévus pour permettre de faire tenir les lames.

L'homme est connu des services de police pour des contraventions concernant un port d'armes et ce n'est pas la première fois qu'il se fait interpeller. Il s'est présenté lors d'un interrogatoire comme un amateur de jeux vidéo et un fan de cosplay (qui consiste à reproduire les tenues des héros de jeux vidéo et mangas), expliquant par cela la fixation d'armes blanches artisanales à ses avant-bras.

De plus, dans son sac à dos, les policiers ont trouvé des lunettes de soleil et un masque noir. L'homme est en garde à vue. Il va être convoqué au tribunal pour port d'armes de catégorie D, ce qui est passible d'une amende de 15.000 euros et d'un an de prison.