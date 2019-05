Opération escargot des taxis sur le périphérique de Paris (vidéo)

La mobilisation des syndicats de taxis et d'auto-écoles, ainsi que d'une association d'ambulanciers a commencé ce matin en région parisienne afin de protester contre la loi mobilités et la réforme à venir du permis de conduire. Plusieurs cortèges bloquent les autoroutes.

Opérations escargot et ralentissements sont en cours lundi, notamment en Île-de-France, à l'appel de syndicats de taxis et d'auto-écoles, ainsi que d'une association d'ambulanciers pour protester contre la loi mobilités et la réforme à venir du permis de conduire, selon les syndicats de taxis et d'auto-écoles.

Bison Futé a comptabilisé entre 730 et 780 taxis participant aux différentes opérations sur les autoroutes de la région parisienne à 9h00, dont environ 230 rien qu'à Roissy.

Le site d'informations routières Sytadin enregistrait lui 415 km de bouchons en Île-de-France à 8h46, un engorgement «inhabituel» et très supérieur à la moyenne d'environ 335 km à la même heure.Plusieurs cortèges doivent converger vers la capitale, direction boulevard Raspail (7e), où une manifestation à pied est prévue jusqu'à la place du Président Herriot, selon la préfecture de police, qui prévoit une dispersion vers 20h.

Les cortèges partent de Roissy, Orly, la Défense, Torcy, Clignancourt, Bagnolet, d'Italie, d'Auteuil, selon la préfecture.