La tête d'un angelot retrouvée intacte à Notre-Dame

Un des quatre angelots qui se trouvaient sur l'oculus de la clé de voûte de Notre-Dame de Paris a été retrouvé mardi 21 mai, a annoncé l'AFP, se référant au responsable de la communication de la cathédrale, André Finot, et précisant que la sculpture était plutôt en bon état.

La tête de la sculpture est intacte, selon un journaliste du magazine en ligne La Tribune de l'art qui avait fait état de cette trouvaille dans les débris de la voûte et de la charpente, a rappelé l'agence. Depuis plusieurs semaines, des experts, aidés par un robot, s'occupent des recherches et du tri des monceaux de gravats qui doivent être examinés par les services du ministère de la Culture et la police.

Ces angelots datent de la restauration de la cathédrale par Germain Boffrand en 1728-1729. La voûte avait été déposée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle pour la construction de la flèche et remontée ensuite en conservant les angelots, a précisé l'AFP, notant que la plus grande partie des peintures et autres œuvres de la cathédrale avaient été mises en sécurité.

Une autre découverte de taille avait été faite à la mi-avril. Il s'agit du coq de la flèche de Notre-Dame.

Un incendie s'est déclaré lundi 15 avril dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le procureur de la République de Paris a indiqué mardi 16 avril que la piste accidentelle était privilégiée. Selon les pompiers, le feu serait «potentiellement lié» aux travaux de rénovation de ce monument historique, le plus visité d'Europe. Le Président Macron a annoncé le 16 avril qu'il voulait que la cathédrale soit rebâtie d'ici cinq ans.