L’Hexagone inondé de faux billets de banque en provenance de Chine

De faux billets de banque en provenance de Chine massivement écoulés via des plateformes de vente en ligne ont fait l’objet de nombreuses saisies à travers tout le territoire français. Les autorités préviennent les commerçants et la population, rapporte Actu 17.

Une vague de faux billets a déferlé sur la France il y a quelques semaines via des sites de vente en ligne, a annoncé Actu 17 ajoutant que de nombreuses saisies ont été opérées à travers tout le territoire du pays.

Le média signale que la police et la gendarmerie ont ainsi lancé plusieurs alertes, en Martinique tout d’abord où le phénomène est apparu fin avril, puis dans les Hauts-de-France, la Bretagne et désormais dans le département des Pyrénées-Orientales et ailleurs.

Mise en garde de la Gendarmerie des Pyrénées-Orientales concernant une diffusion de faux billets de 20€ !

Mise en garde de la Gendarmerie des Pyrénées-Orientales concernant une diffusion de faux billets de 20€ !

À première vue, ces coupures venues de Chine ressemblent à des vraies. En réalité, elles ne comportent pas les sécurités présentes sur les authentiques billets de banque.

Actu 17 indique que ces faux billets sont destinés au cinéma notamment et comportent des mentions écrites en petits caractères: «This is not legal. It is to be used for motion props only» [Ceci n’est pas legal. Il doit être utilisé pour les accessoires de films uniquement, ndlr] et «Movie Money» [argent de films, ndlr].

Il y a quelques semaines, le média avait déjà relevé la présence de très nombreuses annonces de vente de liasses de billets factices sur le principal site marchand chinois. Depuis, il est devenu plus difficile de les trouver et les faux billets affichent désormais un marquage «COPY» [copie, ndlr] plus visible.

Pour détecter un faux billet, le média conseille la méthode intitulée «TRI» (Toucher, regarder, incliner).