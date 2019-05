Violente prise de bec entre Hamon et Bardella (vidéo)

À trois jours des élections européennes, la tension monte entre les têtes de liste. Jordan Bardella et Benoît Hamon sont allés au clash lors de l’ultime débat diffusé sur BFM TV, notamment concernant l’immigration.

Au court de l'ultime débat sur BFM TV, la question de l'immigration en Europe a divisé les têtes de liste de Génération.s, Benoît Hamon, et du RN, Jordan Bardella, qui a plaidé pour la fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne afin de mettre un terme aux migrations.

«Le véritable humanisme, c'est la fermeté», a-t-il poursuivi. «Il faut dire aux migrants: "ne venez pas chez nous, nous n'avons plus rien à vous offrir. Nous ne scolariserons pas vos enfants, nous ne vous régulariserons pas. Nous ne prendrons pas en charge vos dépenses de santé. Dans mon pays, la France, j'ai déjà des milliers et des milliers de pauvres.»

M.Hamon a de son côté estimé que son «jeune» adversaire incarnait «une forme d'énergie et de force aujourd'hui et qu'il représente l'ombre qui s'étend partout en Europe et en France», n'hésitant pas à rappeler à son adversaire ses origines italiennes.

«Heureusement qu'il y avait une belle République pour accueillir des Bardella et des Lopez!», a-t-il déclaré, déclenchant une vague d'applaudissements de l'audience. Il a qualifié son discours d'«islamophobe».

#UltimeDebat Sur l'immigration, Hamon lance à Bardella "Heureusement qu'il y avait une belle République pour accueillir des Bardella" pic.twitter.com/ITaCDmdC5U — BFMTV (@BFMTV) May 23, 2019

«Je fais partie d'une génération issue de l'immigration qui s'est assimilée et qui quand elle est arrivée en France a tout fait pour s'intégrer», a répliqué pour sa défense le candidat RN.

Heureusement qu’il y avait une belle République pour accueillir des #Bardella! #Tartuffes pic.twitter.com/n9dGd3vROh — Benoît Hamon (@benoithamon) May 23, 2019

Par ailleurs, la tête de liste LFI s'en est prise à Nathalie Loiseau, candidate de LREM, à propos des ventes françaises à l'Arabie saoudite.