Le PSG a décidé du sort de Thomas Tuchel après une saison ratée

Quelque difficile que soit la fin de la saison pour le club de la capitale, l’entraîneur Thomas Tuchel a conservé la confiance des dirigeants malgré toutes les rumeurs qui circulaient sur son départ et a prolongé son contrat d’un an, jusqu’en juin 2021.

Le PSG a mis fin aux rumeurs de départ du technicien allemand Thomas Tuchel en annonçant samedi 25 mai la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2021.

«Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de Thomas Tuchel d'une saison supplémentaire. L'entraîneur allemand est désormais lié jusqu'au 30 juin 2021 avec le club de la capitale», a communiqué le PSG sur son site officiel.

«Je suis très heureux et fier de ma prolongation et de mon engagement au Paris Saint-Germain. Merci au Président et à l'ensemble du club pour la confiance qu'ils me témoignent ainsi qu'à mon staff», a réagi Thomas Tuchel après la signature de son contrat.

© AFP 2019 FRANCK FIFE Cnews confond le président du PSG avec l'ancien Président égyptien Nasser

Âgé de 45 ans, le technicien allemand est arrivé au Paris Saint-Germain en juin 2018 de Dortmund et a connu une première saison très compliquée.

Les nuages se sont assombris sur sa tête après les échecs en Ligue des Champions, de Coupe de la Ligue et en Coupe de France. L'entraîneur parisien faisait l'objet de nombreuses rumeurs concernant son avenir avec des bruits relatifs à son remplacement par José Mourinho ou encore Massimiliano Allegri.