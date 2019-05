Carla Bruni a un message sublime pour Wauquiez suite au naufrage historique des Républicains

Carla Bruni a publié sur son compte Instagram plusieurs captures d’écran montrant les résultats des élections européennes de 2009 pour montrer à quel point l’écart est grand entre son époux Nicolas Sarkozy et l’actuel président des Républicains Laurent Wauquiez.

Au lendemain du naufrage historique des Républicains aux élections européennes, Carla Bruni est revenue sur l’ascension politique de son mari, Nicolas Sarkozy, et a publié dans les storys de son compte Instagram trois captures d’écran montrant les résultats des élections européennes de 2009.

Les deux premières images sont des captures d'écran la page Wikipédia «élections européennes 2009», quand la troisième est une «note» écrite sur son portable sur laquelle Carla Bruni résume les résultats électoraux d’il y a dix ans.

En 2009, l’UMP, principal parti d’union de la droite et du centre avant les Républicains, avait en effet recueilli 27,8% des voix, loin devant le Parti socialiste à 16,4% et à des années-lumière du score du Front de gauche (6,5%) et du Front national (6,3%).

Sans oublier la suite du tableau... pic.twitter.com/EKNfjG8pvA — Timothée DeBeaumont (@timdebeaumont1) 27. Mai 2019

Le parti des Républicains a obtenu cette année son score le plus bas sous la Ve République (8,48%). Laurent Wauquiez s'est efforcé le 27 mai de balayer l'hypothèse de sa démission de la présidence des Républicains (LR), en proposant de «tout remettre à plat» par le biais, notamment, d'«états généraux» de la droite.

Pour autant, il a refusé d'endosser seul la responsabilité de cette déroute, en soulignant que «cette campagne a été portée collectivement», y compris par ses rivaux en puissance, comme Valérie Pécresse et Bruno Retailleau, venus quant à eux soutenir François-Xavier Bellamy.

Le Rassemblement national est arrivé en tête des élections européennes en France avec 23,31% des voix, devant La République en marche, à 22,41%, selon les résultats définitifs publiés le 27 mai par le ministère de l'Intérieur.