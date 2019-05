Une vidéo de la «violence inouïe» à l’encontre de Marlène Schiappa publiée

La secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, a fait état sur sa page Facebook des événements que sa famille a vécus dans la nuit du 26 au 27 mai. D’après la politicienne, une «quarantaine de Gilets jaunes furieux» ont alors débarqué devant son domicile au Mans, dans la Sarthe, en hurlant «des slogans agressifs» et «des menaces de mort», accompagnant le tout par des jets de pétards. Une vidéo des faits a été publiée.



L'enregistrement, tiré d'une transmission live, montre un groupe d'hommes et de femmes rassemblés devant le domicile de la secrétaire d'État chantonner «On est là» et «Anticapitaliste». De plus, le bruit d'un vuvuzela et de pétards est audible. Au bout d'un moment, l'époux de Marlène Schiappa fait son apparition devant l'entrée de la maison.

Sur Twitter, cette vidéo a provoqué deux réactions absolument opposées: tandis que les uns y ont vu la preuve des faits décrits par la politicienne, d'autres ont jugé que sa version des faits était exagérée.

Plus tard, à l'antenne de RMC, Marlène Schiappa a évoqué, en revenant sur ces mêmes faits, des «menaces extrêmement violentes, d'une violence inouïe», telle la phrase «Schiappa on est venus te crever», «c'est ton dernier jour».