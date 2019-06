BFM TV diffuse un match de foot et justifie cette dérogation à la convention par les Gilets jaunes

Bien que BFM TV ait été averti par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la chaîne d’information en continu s’apprête à diffuser la finale de la Ligue des champions le soir du 1er juin, rapporte Le Monde.

La convention signée entre le CSA et BFM TV prévoit que cette dernière n’a pas le droit de diffuser une compétition de ce genre mais la chaîne de télévision explique sa décision par les tristes jours que la France a connus ces derniers temps:

«Après une période où la France a vécu des tensions et des violences à l’occasion du mouvement des "gilets jaunes", nous voulons proposer un moment fédérateur et positif aux Français», a déclaré M.Weill, PDG d’Altice France, le groupe dont BFM TV fait partie, quelques heures avant le début du match Liverpool-Tottenham à Madrid.

Il a ajouté que la chaîne restait fidèle au texte juridique: «Nous ne sommes absolument pas dans une logique d’affrontement avec le CSA, nous avons seulement une différence d’appréciation sur notre convention», a affirmé Alain Weill.

Les concurrents de BFM TV (France Télévision, M6, Canal+ et TF1) ont protesté collectivement auprès du Conseil qui a envoyé à la chaîne un avertissement s’appuyant sur les passages suivants de la convention:

«Le service est consacré à l’information, notamment à l’information économique et financière» et «la programmation peut être complétée, le samedi et le dimanche, par des rediffusions d’événements d’anthologie du sport».

Selon le Conseil, le futur match ne correspond pas à ces critères, est-il indiqué.

Le PDG de la chaîne, à son tour, s’interroge si ce reproche est justifié, cité par Le Monde: «Il n’y a des préjudices pour personne. Que fait-on de mal? Est-ce que ça mérite une sanction?».