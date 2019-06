Pourquoi des gendarmes et des policiers étaient-ils attablés dans une mosquée? (photo)

Des gendarmes et policiers municipaux en uniforme sont assis sur des tapis autour d’une longue table sur laquelle se trouvent des assiettes et des verres. Parmi les autres convives, des représentants des musulmans. L’intérieur est très proche de celui d’une mosquée.

Apparament ça se passe à La Réunion. Quelqu’un confirme ? pic.twitter.com/FBUaVvtOxS — Damien Rieu (@DamienRieu) 30 мая 2019 г.

France Info a réussi à remonter aux origines d’un tel mélange. La photo a été prise le 28 mai dans la mosquée de Saint-Joseph, petite ville du sud de l'île de La Réunion, à l'occasion de l'iftar. Pour les musulmans pratiquants, c’est le repas qui est pris chaque soir au coucher du soleil pendant le jeûne du ramadan. Le cliché a été posté sur la page Facebook d'actualité locale, Mon Saint-Jo.

«L'Association Islamique de Saint-Joseph a invité le maire Patrick Lebreton, élus de Saint-Philippe et Petite-Ile, enseignants, représentants de l’État, associations et représentants des différentes communautés religieuses à une rupture de jeûne ou iftar fraternel. Une tradition qui se perpétue depuis quelques années, à Saint-Joseph pendant le mois du Ramadan et qui vise à renforcer les liens et le bien vivre ensemble réunionnais», est-il indiqué dans le message accompagnant la photo.

L’image a connu un grand succès, étant diffusée par les réseaux sociaux et les médias. Par exemple, elle a également été publiée par l'association islamique de Saint-Joseph, qui gère la mosquée, sur sa page Facebook. Selon France Info, Goulam Gangate, président de l'association culturelle, confirme l’authenticité de la photo, en soulignant la transformation d’une telle réunion en une tradition: «Ça fait une douzaine d'années qu'on organise cet “iftar d'ouverture". C'est l'occasion de se rencontrer, d'abaisser les barrières et de se parler».

Patrick Lebreton, maire de la ville, a aussi partagé la photo, en présentant le fait à France Info comme une «coutume» et l’exemple du «vivre ensemble réunionnais».

«C'est toujours un plaisir d'être invité comme chaque année par l'Association Islamique de Saint-Joseph à rompre le jeûne.

En tant que catholique, c'est un moment de partage que j'apprécie tout particulièrement. Il traduit parfaitement notre vivre ensemble à la Réunion. Avoir un centre ville où, à quelques mètres de distance, s'érige une mairie (symbole de laïcité), une église et une mosquée est une chance. Nous devons continuer à entretenir ce modèle de société reunionnais».