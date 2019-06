Jérôme Rodrigues: «Réveillez-vous parce que Macron va taxer le sommeil»

La récente diminution du taux de mobilisation des Gilets jaunes s’explique par la répression et la diabolisation du mouvement, ainsi que par le fait que les participants à d’autres manifestations ou grèves n’ont pas encore rejoint les Gilets jaunes alors qu’ils ont les mêmes revendications, a déclaré à Sputnik Jérôme Rodrigues, figure des Gilets jaunes franciliens, lors de l’acte 30 à Paris.

«Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup de monde dans la rue à cause de la répression, parce que Macron nous a tiré dessus, nous a éborgnés et nous a mutilés. Forcément les gens ont peur. Mais il faut qu’ils arrêtent d’avoir peur et qu’on arrête de diaboliser les Gilets jaunes et vous verrez qu’il y aura énormément de monde dans la rue», a indiqué M.Rodrigues, qui avait perdu un œil après avoir été touché par un tir de LBD lors de l’acte 11.

Jérôme Rodrigues : «Je connais la violence du chômage dans les banlieues. Il était important aujourd’hui de se montrer dans les banlieues et de montrer que nous sommes avec eux»#Giletsjaunes #Рaris #ActeXXX #Acte30https://t.co/eo32fAZVdM pic.twitter.com/XrP6RNW5xu — Sputnik France (@sputnik_fr) 8 juin 2019

​Selon M.Rodrigues, les médias diabolisent les Gilets jaunes ce qui dissuade les gens à rejoindre ce mouvement social.

«Le problème de la diabolisation médiatique des Gilets jaunes fait que ces gens ne nous rejoignent pas. Les banlieues sont très cosmopolites […] et quand tu vois que l’on traite les Gilets jaunes de racistes ou d’antisémites, on peut comprendre qu’ils ne viennent pas nous rejoindre. Mais je suis moi-même un banlieusard […]. Il était important aujourd’hui de se montrer dans les banlieues et de montrer que nous sommes avec eux et que eux, ils sont à même d’être avec nous», a-t-il noté.

Cet ancien commerçant, qui participe aux marches des Gilets jaunes depuis le début l’an dernier, estime que les manifestations doivent être plus nombreuses sinon la situation des travailleurs risque de s’aggraver en France ces prochains mois:

«Quand je dis "Réveillez-vous parce que Macron va taxer le sommeil", on y est! La période estivale va arriver, nous allons tous faire les crêpes sur nos serviettes, ils vont nous en mettre plein la tronche (sic) et à la rentrée il sera trop tard. Donc réveillez-vous!»

M.Rodrigues a appelé tous ceux qui participent à des actions de protestation séparées à s’unir et à rejoindre les Gilets jaunes.

«Nous avons les urgentistes qui sont en grève, tout le monde se met en grève. Alors je dis: "Rejoignez-nous le samedi et […] venez avec nous, nous marchons pour la même chose". Que vous soyez Gilets jaunes, Blouses blanches ou Stylos rouges, rejoignez-nous parce que les revendications sont les mêmes», a-t-il déclaré.

En dépit d’une participation légère lors de l’acte 29, la plus faible depuis le lancement du mouvement, les appels à la mobilisation pour ce samedi 8 juin ont foisonné sur les réseaux sociaux. L’une des figures clés du mouvement, Éric Drouet, a proposé de se rendre «à la maison», sur les Champs-Élysées. Selon le ministère de l’Intérieur, 3.700 personnes étaient mobilisées ce samedi à 14h00 en France, dont 1.100 à Paris.