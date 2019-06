«C’est elle ou nous»: deux députés menacent de quitter LREM

Raphaël Gérard, député LREM de Charente-Maritime et Laurence Vanceunebrock-Mialon, élue de l’Allier, ont exigé que l’élue de l'Oise Agnès Thill soit exclue du groupe LREM à l’Assemblée nationale après ses récents propos sur la procréation médicalement assistée (PMA), menaçant de quitter le parti si la direction du mouvement ne prenait pas cette décision, annoncent les médias.

2 ans que ns sommes alliés ds les mêmes combats. Que nous faisons face à l'obscurantisme et à la volonté de certain(e)s de maintenir une inégalité flagrante envers les enfants de la République et leurs familles. Ce sera NOUS ou ELLE.@StanGuerini @GillesLeGendre https://t.co/KxR38pyTMt — Lau VANCEUNEBROCK-MIALON (@LaurenceVanceu) 6 juin 2019

​«Ce sera nous ou elle», ont indiqué les députés à l'adresse du délégué général du parti, Stanislas Guérini.

De la part d'une @ThillAgnes qui me jetait sa Foi en Christ au visage lors du débat sur Notre Dame de Paris ça ne manque pas de sel. On pourrait presque avoir pitié si ça ne sentait pas aussi fort les années trente... Alors @StanGuerini elle ou moi ? @LaurenceVanceu https://t.co/V3CIwppph8 — Raphaël Gérard (@RaphaelGerard17) 6 juin 2019

Cette déclaration fait suite à la publication le 5 juin par le magazine L’Incorrect d’une interview où Agnès Thill se prononce contre la loi bioéthique prévoyant l’ouverture de la PMA à toutes les femmes et qui doit être présentée en conseil des ministres en juillet prochain. Elle y indique notamment qu’elle ne veut pas avoir «une quelconque responsabilité dans une loi qui restera dans l’histoire comme celle qui aura évincé les pères de la naissance et de l’éducation des enfants».

«Cette interview […] est à mes yeux inacceptable. Sous couvert de naïveté, elle dit des choses absolument terribles. Si vous décryptez bien, elle sous-entend que le modèle hétérosexuel est supérieur à tous les autres, qu'il y aurait une minorité (les personnes LGBT) qui chercherait à imposer un mode de vie», a indiqué M.Gérard, cité par France Info.

Mme Thill s’est en effet indignée de «l’existence d’un rapport de force permanent entre groupes de pression qui fait régner la loi du plus fort, la minorité s’imposant à tous, et venant "tyranniser" à son tour l’ancienne majorité qui l’opprimait» avant d’appeler les députés à «légiférer pour le corps social dans son ensemble et non pour des communautés en particulier».

«Si jamais elle doit rester dans ce mouvement, je préfère être indépendante. Je ne peux pas continuer à m’afficher dans un groupe qui accepte qu’une personne tenant de tels propos reste dans ses rangs», a déclaré Laurence Vanceunebrock-Mialon, députée de l'Allier, au magazine Têtu.

Mme Thill a pour sa part assuré n'avoir jamais tenu de propos homophobes, d’après le JDD.