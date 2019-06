Voilà ce qui arrive lorsque deux multirécidivistes tentent de cambrioler un commissaire retraité à Lyon

Deux cambrioleurs ont été surpris et enfermés dans les caves de l’immeuble lyonnais où habitait un commissaire de police à la retraite, relate la presse française.

L’homme, riche de 32 d’expériences en tant que commissaire à Lyon, a raconté qu’il avait entendu des bruits sourds pendant la nuit, qui l’ont réveillé. Il a tout de suite suspecté une tentative d’effraction et ses réflexes d’ancien commissaire de police, ont joué, même à 70 ans. Quand il est descendu, armé d’une matraque, il a constaté que deux individus se trouvaient dans les caves de l’habitation.

Pour empêcher les délinquants de réagir vite, il a d’abord éteint la lumière et ensuite, a bloqué le seul accès possible aux caves. De ce fait, la police n’a plus eu qu’à récupérer les malfrats pour les présenter à la justice. Les deux hommes, âgés de 43 et 49 ans, sont connus des services de police pour de très nombreux antécédents judiciaires, 75 pour l’un et 40 pour l’autre.

Pour l’heure, les deux multirécidivistes ont été libérés et devraient comparaître devant la justice prochainement.