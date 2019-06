Jordan Bardella, tête de liste du RN aux européennes, devient vice-président du mouvement

La tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes du 26 mai dernier, Jordan Bardella, est devenue vice-président du RN et est entré au bureau exécutif du parti.

Il a été élu à ce poste par le conseil national du RN réuni à La Rochelle, a annoncé le maire de Fréjus et membre du bureau exécutif, David Rachline.

«Le mouvement souhaite que [Jordan Bardella, ndlr] s'investisse et prenne des responsabilités […] au regard de l'immense talent qui est le sien, et on l'a vu pendant la campagne européenne, au regard de son énergie, de son enthousiasme et de sa jeunesse», a-t-il souligné.

Jordan Bardella, 23 ans, était la tête de liste du Rassemblement national qui est arrivé en tête du scrutin européen avec 23,34% des voix, devant le parti présidentiel La République en marche, avec 22,42% des suffrages.

Il a rejoint le Front national en 2012 et a été porte-parole du parti qui est devenu depuis 2017 le Rassemblement national.