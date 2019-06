Une rixe acharnée dans la Meuse fait une dizaine de blessés dont un brûlé à l’essence

Une rixe entre des dizaines de jeunes s’est produite dans la nuit de samedi à dimanche dans la commune de Gouraincourt, dans la Meuse, a signalé Le Républicain lorrain. Une dizaine de personnes ont été blessées, dont un a été brûlé à l’essence.

Il a été transféré à Mercy et se trouve dans le coma. Un autre a été également brûlé à l’essence, aux jambes. Les blessés ont été pris en charge par les pompiers.

Les faits se sont déroulés entre 4h et 5h du matin. Il s’agirait d’une querelle entre bandes, selon les informations du média. Les individus à l’origine du différend étaient en provenance de Longwy et de Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle.

Plusieurs voitures ont été endommagées. Une enquête pour tentative d’homicide a été ouverte. La cause de la querelle reste à déterminer.

«Ça fait des mois que c’est devenu l’enfer ici. On ne dort plus, on est tendus. On entend des coups de feu la nuit, des bandes cassent des portes et pénètrent dans des maisons, il y a des vols de motos, etc. Et puis il y a cette drogue douce qui circule», a fait part un habitant.

«Les jeunes ne sont plus comme leurs aînés, ils ne respectent plus personne, et les parents sont dépassés», a souligné ce voisin.