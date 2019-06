La SNCF met fin aux voyages anonymes pour les passagers, malgré l’opposition de la CNIL

Les usagers du train en France ne pourront plus voyager incognito. La SNCF a décidé d’appliquer une loi de 2016 visant à lutter contre le terrorisme. Depuis le 9 mai, il faut donner ses nom, prénom et date de naissance pour acheter un billet de train pour les lignes TGV et Intercités. Seuls les TER proposent encore des billets non nominatifs.