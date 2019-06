À Lyon, un jeune homme nu comme un ver se balade dans la ville et menace des passants

Un jeune homme s’en est pris à des usagers du métro, menaçant de les «planter», et a retiré ses vêtements pour aller se promener entièrement nu dans les rues de Lyon, avant d’être maîtrisé et hospitalisé d’office dans un service psychiatrique, a relaté Le Progrès.

À Lyon, un jeune homme d’une vingtaine d’années a agressé verbalement samedi 22 juin des usagers du métro menaçant de les «planter», a fait savoir Le Progrès.

Non content de s’arrêter là, l’individu, qui n’avait manifestement pas toute sa tête, a retiré ses vêtements et est sorti du métro pour aller arpenter les rues de la ville et, qui plus est, escalader des voitures.

Alertée, la police l’a rapidement repéré et a essayé de le raisonner, a poursuivi le journal. Mais l’homme a commencé à se débattre et a essayé de donner des coups de poing aux policiers, avant d’être immobilisé avec le renfort du Samu qui lui a administré un calmant, a ajouté le journal.

Le jeune homme n’ayant aucun papier sur lui, les forces de l’ordre ignorent son nom et son âge. Il a été hospitalisé d’office dans un service psychiatrique, a encore noté Le Progrès.