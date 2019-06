La canicule arrive en France, voici comment y faire face le plus efficacement possible

Tout le monde garde en tête la terrible canicule de 2003 ayant frappé la France. Et cette semaine s’annonce tout aussi chaude, avec des records de température qui devraient être battus dans de nombreuses régions. Pour y faire face, Sputnik vous fait part d’un maximum de conseils.

Boissons

Pour que le corps se refroidisse, il faut boire. Ne pas avoir soif ne signifie pas qu’il n’est pas nécessaire de se déshydrater. Les études des docteurs Patrick Ritz et Gilles Berrut du Centre hospitalier universitaire d’Angers montrent que la déshydratation affecte notre cerveau. En période de canicule, les médecins recommandent de boire plus d’eau et d’être vigilant. Pour réhydrater au mieux votre corps, consommez des liquides riches en sodium.

En moyenne, il est recommandé de boire 1 à 1,5 litre d’eau. Au-dessus de 38°Celsius, il faut ajouter un demi-litre de plus par jour.

Cependant, toutes les boissons ne sont pas bonnes à consommer en période de forte chaleur. L'alcool, la caféine en grande quantité et les boissons sucrées sont à éviter car elles augmentent l'excrétion de l'humidité du corps.

Boire du thé vert chaud aide à réguler la circulation de la chaleur dans le corps.

Alimentation

Les aliments riches en glucides et en protéines sont à éviter en période caniculaire, car ils sont plus difficiles à digérer, ce qui affaiblit l’organisme. Il est recommandé de consommer des fruits et légumes riches en eau, tels que: concombre, asperges laitue, pastèque, choux, fraise, tomate et melon. De plus, selon la base de données du Département de l’agriculture des États-Unis sur la composition des aliments, contrairement à l’eau, ces fruits et légumes contiennent déjà une parties des sels dont notre organisme a besoin.

Certains experts conseillent aussi d’essayer les soupes servies glacées.

Exercices

Les experts recommandent également d’éviter de se déplacer lors des périodes de forte chaleur, sans pour autant arrêter toute activité physique. Selon la physiologiste russe Svetlana Smirnova, il est fortement conseillé de passer à des exercices aérobiques, qui sature le corps en oxygène. Parmi eux, il y a la marche en matinée ou en soirée, la natation, ou encore la gymnastique avec des éléments de yoga.

Une bonne forme physique contribue à une meilleure thermorégulation. «Les exercices améliorent de nombreuses caractéristiques présentent chez les personnes ayant une bonne capacité d'acclimatation», a déclaré Heather Wright de l'Université d'Ottawa, qui étudie les effets de la température et d'autres facteurs de stress sur le corps.

Vêtements

Les tissus empêchent le corps de se refroidir. Néanmoins, pour assurer une circulation optimale de l’air entre les tissus et votre peau, privilégiez des vêtements larges et confortables en tissus naturels (coton, lin).

Refroidissement

Le corps humain a évolué et s’adapte. Quand il fait chaud, davantage de sang s’agglutine à la surface de la peau pour dissiper la chaleur. Michael Sawka, professeur du Georgia Institute of Technology d'Atlanta, qui étudie l'adaptation des humains aux conditions extrêmes, conseille de ne pas essuyer la sueur, mais de la laisser s'évaporer pour rafraîchir la peau.

Si vous avez besoin d'une récupération rapide, plongez vos bras dans de l'eau froide jusqu'aux coudes, a déclaré Sawka. Cette astuce, souvent utilisée par les pompiers et le personnel militaire en cas de surchauffe, permet d'extraire efficacement la chaleur de votre corps, car vos avant-bras ont un rapport surface-volume élevé.

Gadgets

Selon les experts, les appareils tels que les ordinateurs, les télés et mêmes les smartphones sont de puissantes sources de chaleur. Pour vous refroidir, éteignez-les.

Profiter de la chaleur

Plusieurs études montrent que la climatisation stimule la productivité humaine. L'énergie des travailleurs s’évapore lorsque la température monte. Cela veut dire que pendant la canicule, vous devriez profiter de l’environnement frais des bibliothèques publiques, des cafés, des musées ou même des catacombes pour les Parisiens afin de rafraîchir votre cerveau.