Le nouveau patron de BFM TV est un proche de Macron qui lui avait proposé de travailler ensemble

Marc-Olivier Fogiel a été nommé nouveau patron de BFM TV. Une enquête des Échos révèle que ce journaliste, en plus de ses positions «Macron compatible», avait proposé au chef de l’État de travailler avec lui sur RTL en 2014.

Alain Weill, fondateur de BFM TV, et Hervé Béroud, directeur général de la chaîne, ont choisi le journaliste Marc-Olivier Fogiel pour prendre la tête de leur média. Il entre en fonction dès le 1er juillet.

M.Fogiel a débuté sur Canal+, est passé sur France 3 avant d’arriver à Europe 1, qu'il a quitté début 2011 après trois années de présentation de la matinale. Entre 2012 et 2019, il a animé RTL Soir et On refait le monde à la radio jusqu’à ce qu’il la quitte pour BFM TV.

D’après le long parcours de M.Fogiel, publié par Les Échos, on apprend qu’il a proposé à Emmanuel Macron de travailler ensemble pour l’émission On refait le monde. Cette proposition a été faite quand le journaliste a rencontré le futur Président lors d'un dîner alors qu'il était encore secrétaire général adjoint de l'Élysée.

«Cela n'a pas été ébruité mais quand Macron a démissionné de ce poste, Marc-O. lui a carrément proposé de rejoindre son émission On refait le monde sur RTL», écrivent Les Échos. Cette offre a été présentée en 2014, alors que M.Fogiel animait déjà cette émission depuis deux ans.

Il est à noter qu’Emmanuel Macron a réfléchi à cette proposition, mais il a été appelé pour occuper le poste de ministre de l'Économie du gouvernement Valls de l’époque.

«Le jeune homme y aurait réfléchi... avant d'être appelé au ministère de l'Économie», indique Les Échos.

Le quotidien relève encore que «Marc-O, lui, a l'avantage d'être "Macron compatible". Il tutoie le Président, dont il est réputé proche, mais "comme je tutoyais Sarkozy ou Hollande", tient-il à préciser.»

Le nom de Marc-Olivier Fogiel a notablement surgi dans l'affaire Dieudonné qui date de 2003 suite à un sketch de rabbin nazi produit par l'humoriste sur un plateau présenté par M.Fogiel. L'affaire a fait grand bruit et a suscité de nombreuses critiques à l'encontre, non seulement de l'humoriste, mais du présentateur aussi, qui n'a pas empêché le comique de poursuivre son sketch et a par la suite été condamné pour avoir laissé passer à l'antenne des messages racistes contre Dieudonné.