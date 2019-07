On sait désormais quel site absorbe une grande partie du trafic Internet en France

Le géant américain Netflix a représenté la majeure partie de l’usage d’Internet en France fin 2018, a indiqué l’Arcep, le régulateur des télécoms.

Avec 139 millions d’abonnés à travers le monde, selon des chiffres révélés en janvier 2019, Netflix en compte cinq millions en France. En 2017, il représentait 14% du trafic et en 2018 23%, soit une augmentation de presque 10%.

Cependant, Sébastien Soriano le président de l’Arcep, a jugé que cette domination rendait très difficile l’émergence d’un nouvel acteur. Selon lui, toutes les entreprises ne sont pas capables de «se doter d’avantages structurels», comme «des câbles sous-marins ou la possibilité d’installer des serveurs chez les opérateurs»:

«Cela leur permet de distancer les autres […] Il y a un moment où la défense d’un Internet ouvert et la régulation dans les couches basses n’aura plus de sens. On ne va pas s’amuser à entretenir les routes au cordeau si ensuite on fait passer des tanks dessus.»