Ces hommes d’affaires français s’enrichissent plus rapidement que les autres à travers le monde

Les milliardaires français sont ceux dont la fortune a le plus rapidement augmenté au cours des six derniers mois en comparaison à leurs homologues à travers le monde, a affirmé Bloomberg. Le montant total de leurs revenus a augmenté de 78 milliards de dollars, représentant un taux de croissance égal à 35%.

Depuis le début de 2019, le montant total des recettes des Français les plus riches s’est accru de 78 milliards de dollars (68,8 mds d’euros), a indiqué l’agence Bloomberg.

La valeur totale du patrimoine des 14 milliardaires français entrés dans le classement Bloomberg Billionaires Index a augmenté depuis le 31 décembre 2018, représentant 35% de croissance. Cet indice est deux fois plus élevé que les taux de croissance des personnes les plus riches en Chine (17%) et aux États-Unis (15%). Les taux de croissance des fortunes des multimillionnaires thaïlandais (33%), singapouriens (24%) et japonais (24%) ne sont qu’à une courte distance de ceux des Français.

Le patron du groupe de luxe LVMH (Louis Vuitton, Moët & Chandon, Dior, Givenchy), Bernard Arnault, est en tête du classement, ayant gagné 34 milliards de dollars (30 mds d’euros) en six mois, d’après Bloomberg.

La deuxième place des Français les plus riches est occupée par Françoise Bettencourt Meyers, la femme la plus riche du monde, avec ses recettes s’élevant à 10,7 milliards de dollars (9,46 mds d’euros). Le fondateur de la compagnie Kering François Pinault arrive en troisième position avec un capital qui a augmenté de 8,21 milliards de dollars (7,26 mds d’euros) à partir du début de 2019.

Au mois de juin, Bernard Arnault est devenu le premier Français dont les revenus ont dépassé 100 milliards de dollars et s’inscrivent actuellement sur le podium des plus grosses fortunes du monde. En outre, les frères Wertheimer, propriétaires de Chanel, ont réussi à entrer dans la liste des cinq Français les plus riches, ayant touché 16 milliards de dollars (14,15 mds d’euros).