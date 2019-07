«Je me suis dit: "Il est mort"»: à deux ils sauvent un garçon de la noyade

Une femme qui ne sait pas nager et un homme qui s’est avéré être médecin sont venus en aide à un enfant de trois ans et l’ont sauvé de la noyade sur les plages du Mourillon, à Toulon, rapporte le quotidien Var-Matin.

Ayant remarqué qu’un enfant était en train de se noyer, une femme s’est jetée à l’eau et l’a secouru, et cela en dépit du fait qu’elle ne savait pas nager, écrit le quotidien Var-Matin. Les faits se sont déroulés sur les plages du Mourillon, à Toulon le 8 juin.

Un homme vient en aide

«Dès que j'ai vu ses pieds, j'ai foncé. Je ne sais pas d'où j'ai eu cette force. J'ai oublié ma peur de l'eau. Je l'ai attrapé par les pieds. Mes propres pieds ne touchaient plus le fond. Je l'ai pris sur ma poitrine, il était bleu. Et moi, j'avais de l'eau qui rentrait dans la bouche», a-t-elle raconté au quotidien régional.

Un homme qui se trouvait non loin et qui a vu la scène a ensuite prodigué un massage cardiaque au petit garçon. Il s’est avéré qu’il avait été médecin-pompier pendant 15 ans avant de monter son propre cabinet et qu’il a passé plusieurs années aux Samu de Toulon et de Marseille.

«L'enfant était violacé, vraiment. Je me suis dit : "Il est mort"... Mon épouse me disait "vas-y, vas-y". Et cette femme dans l'eau hurlait. Sur le sable, un homme a commencé un massage cardiaque, mais il le faisait légèrement, pas exactement au bon endroit. J'ai expliqué que j'avais l'habitude…», a-t-il raconté cité par Var-Matin.

L’enfant a donc recommencé à respirer.