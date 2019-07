Un «état d’urgence climatique» annoncé à Paris

Dans le cadre de la lutte contre la pollution et les changements climatiques, le conseil de la capitale française a adopté une déclaration sur un «état d’urgence climatique» à Paris, ainsi que la création d’un groupe d’experts (Giec parisien) et d’un prix qui sera décerné pour récompenser les meilleurs projets environnementaux.

Un «état d’urgence climatique» a été déclaré ce 9 juillet à Paris par les élus du conseil de la ville, après que la capitale française a connu une canicule sans précédent.

À la manière de multiples villes du monde entier, comme New York, Londres et Édimbourg, la plupart des conseillers de Paris ont voté pour l’instauration de «l’urgence climatique», a déclaré l'adjointe chargée de l'Environnement à la mairie de Paris, Célia Blauel.

​Afin de lutter contre la pollution et de protéger l’environnement, une «académie du climat» sera créée en vue d’«offrir aux jeunes et volontaires du climat, un lieu participatif et éducatif, gratuit». Le projet vise à la formation et à la sensibilisation des élèves au cours de leur scolarité pour qu’ils puissent procéder à «l’élaboration de projets environnementaux».

Un groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution sera également formé, un «Giec parisien». Il sera composé d’experts, de climatologues, d’urbanistes et de sociologues qui prendront part au développement des politiques publiques.

En outre, un prix international de l’écologie sera établi pour les programmes environnementaux contribuant à l’amélioration du climat et de la biodiversité. La remise des prix aura lieu chaque 12 décembre, date anniversaire de l’adoption de l’accord de Paris.

En supposant que la génération actuelle peut être la dernière à pouvoir changer le climat, dans son tweet, la maire de Paris a souligné qu’il s’agissait d’un «moment historique» et qu’il était maintenant «temps de l’action concrète».

Paris déclare l’urgence climatique. Nous sommes à un moment historique. La révolution des consciences a lieu, aujourd’hui, personne ne nie plus l’urgence. Vient le temps de l’action concrète. #Ecologie #Environnement #StopPollution https://t.co/uoIYJyYJI2 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 9 juillet 2019

Agir ici et maintenant, chacun à son niveau et collectivement, voilà la seule façon de répondre au défi devant lequel nous place le #climat. Nous sommes peut-être la dernière génération à pouvoir changer le cours des choses. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 9 juillet 2019

