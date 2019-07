362 écoles rurales fermées: «l’école, c’est la condition de survie du village»

«Ce qui est en cours de discussion au Parlement est de ne plus avoir d’ici à la fin du quinquennat de nouvelles fermetures ni d’hôpitaux ni d’écoles sans l’accord du maire.»

Alors que 362 écoles seront fermées ou fusionnées à la rentrée 2019 dans les zones rurales, la promesse lancée par Emmanuel Macron dans la foulée du Grand débat national sonne très creux. Mais un auditeur attentif aura relevé la condition qui change tout: «sans l’accord du maire».

En tout état de cause, la décision de supprimer classe et établissements dans les villages fait polémique. Pour une partie des observateurs, elle coule de source dans certains cas, au vu de la taille des classes en question. Pierre Favre, vice-président du Syndicat National des Écoles, contacté par Sputnik France explique:

«Il y a des classes avec deux élèves et d’autres dans la ville à côté avec 35 élèves. Un poste avec deux élèves qui ont cours le matin et font la sieste l’après-midi, pour moi, en tant que syndicaliste, ça ne tient pas la route», analyse-t-il, avant de nuancer sur la forme, fustigeant «l’imprudence du Président qui, par son effet d’annonce, a fait de la “politique” et qui aurait dû être plus raisonnable, car il savait bien qu’il ne serait pas possible de ne fermer aucune école.»

Pour pallier cette situation d’écoles à classe unique ou avec des classes comptant trop peu d’élèves, le ministère a une solution: les Regroupement Pédagogique Concentrés (RPC). Ceux-ci associent plusieurs écoles de différentes communes dans des structures plus modernes et qui ont une capacité d’accueil plus importante.

Une solution qui ne passe pas pour tout le monde, notamment pour les premiers concernés: chez des parents d’élèves, chez des professeurs qui dépendent de ces écoles, cette décision a suscité l’indignation. Citée par Le Parisien,

Cindy Robert, parent d’élève de Oisemont dans la Somme regrette «l’identité» des écoles rurales alors que «plus personne ne se connaît. À la première réunion de rentrée ici, je me suis sentie perdue dans la foule.» L’école, dit-elle, est devenue «un drive»: «On se gare, on charge les enfants et on repart.»