Édouard Philippe sur les sifflets dès l’arrivée du Président sur les Champs-Élysées: «Je n’ai rien entendu»

Tandis que lors de l’arrivée du Président de la République sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet des sifflets et des hués accompagnés par des «Macron démission!» sont audibles sur des vidéos, Édouard Philippe a affirmé à BFM TV ne rien avoir entendu, évoquant tout simplement «un certain nombre de gens» qui ont voulu exprimer leur opinion.

"Je n'ai rien entendu." Édouard Philippe réagit aux sifflets lancés par des gilets jaunes lors de l'arrivée du président pic.twitter.com/Cb2AKoricN — BFMTV (@BFMTV) 14 июля 2019 г.​

«Je n'ai rien entendu. Je ne doute pas qu’un certain nombre de gens aient voulu exprimer leur opinion. […] L'important c'est que le défilé se soit bien passé et que nous ayons pu exprimer aux armées, et aux blessés des armées, notre reconnaissance et notre confiance», a déclaré le Premier ministre.

Auparavant, une vidéo du journaliste de Sputnik sur place, où des sifflets et les slogans scandés dès l’arrivée du Président ont été entendus, a été publiée sur les réseaux sociaux. Les premiers sifflets sont audibles à quelques minutes du coup d'envoi du défilé de la fête nationale. D’autres médias ont également relayé des vidéos avec des cris et des insultes.

Le défilé de la fête nationale 2019

C’est le troisième défilé pour Emmanuel Macron depuis son élection en mai 2017. Il a entamé vers 10h00 la revue des troupes sur les Champs-Élysées aux côtés de son chef d'état-major, avant de rejoindre la tribune présidentielle place de la Concorde, où l'attendaient plusieurs dirigeants européens, dont Angela Merkel ainsi que son épouse Brigitte Macron, et les membres du gouvernement dont François de Rugy.

Les manifestations des Gilets jaunes le 14 juillet

Des accrochages ont eu lieu ce 14 juillet aux abords des Champs-Élysées lors du défilé militaire. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes. Une femme a été blessée au visage. Vers 14h, la police avait déjà procédé à 152 interpellations à Paris, a annoncé la préfecture à l'AFP.