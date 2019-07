Des centaines d'Algériens en liesse sur les Champs-Élysées pour fêter la qualification pour la finale de la CAN

L’Algérie et le Sénégal – les pays africains s’étant qualifiés pour la finale de la CAN sont désormais connus. Pour célébrer la victoire de leur sélection, des centaines de supporters algériens se sont rassemblés sur l’avenue des Champs-Élysées qui ce matin a été le théâtre d’affrontements entre les forces et l’ordre et des manifestants.

Pour rappel, la qualification de l’Algérie pour la demi-finale a été accompagnée dans la nuit du 11 au 12 juillet de tensions. De plus, des magasins ont été pillés.