Macron réagit via Sibeth Ndiaye à la démission de François de Rugy

Le Président de la République a commenté en conseil des ministres, via la porte-parole de l’Élysée Sibeth Ndiaye, la décision du ministre de la Transition écologique de présenter sa démission.

Emmanuel Macron a salué notamment «le sens des responsabilités» de François de Rugy «qui l'a conduit à préférer quitter le gouvernement plutôt que d'entraver l'action de la majorité», a annoncé la porte-parole du gouvernement.

Selon elle, sa démission «lui permet aussi de pouvoir se défendre et de s'expliquer face aux soupçons dont il est l'objet». Les résultats des enquêtes administratives en cours, notamment celle du secrétariat général du gouvernement sur les travaux entrepris pour rénover le logement de fonction de M.de Rugy dans son ministère, «pourront être rendues publiques dans les tous prochains jours», a-t-elle précisé.

Précédemment, M.Macron a accepté la «décision personnelle» du ministre démissionnaire et a affirmé la respecter «pour qu'il puisse se défendre pleinement et librement», a déclaré l'Élysée.

François de Rugy évoque «le plus le plus cruel» pour son erreur

Lors de la passation de pouvoir avec la ministre des Transports Élisabeth Borne, M.de Rugy a parlé d’une «erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel».

François de Rugy a organisé au minimum une dizaine de dîners luxueux «aux frais de la République» entre 2017 et 2018, lorsque l’actuel ministre était président de l’Assemblée nationale, a affirmé Mediapart dans une enquête publiée le 10 juillet.

Ces dîners de haut standing, essentiellement organisés par Séverine de Rugy, son épouse, journaliste people à Gala, auraient eu lieu à l’hôtel de Lassay, résidence officielle du président de l’Assemblée nationale, et en auraient mobilisé le personnel.

Qui plus est, il a effectué des travaux pour un montant de 63.000 euros dans son appartement ministériel et a également loué un logement à «loyer social préférentiel» à proximité de Nantes, toujours selon Mediapart.

