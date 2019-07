Accusée de racisme, Morano contre-attaque en expliquant ses critiques sur les tenues de Sibeth Ndiaye

Après être devenue la cible d’une vague d’indignation liée à ses publications sur Sibeth Ndiaye, Nadine Morano conteste les accusations de racisme envers la porte-parole du gouvernement.

Dans une interview au Parisien, l’eurodéputée se dit «atterrée» par toute la polémique causée par le message sur Twitter où elle critique le style vestimentaire de Sibeth Ndiaye. Le tweet faisait aussi mention des origines sénégalaises de cette dernière en soulignant qu’elle avait obtenu la nationalité française il y a trois ans.

Outrée mais habituée à entendre ses inepties débitées souvent en tenue de cirque... Sénégalaise très bien née ayant obtenu la nationalité Française il y a 3 ans... visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française. indigne de cette fonction gouvernementale en France https://t.co/ZYwul3pliB — Nadine Morano (@nadine__morano) July 19, 2019

Morano indique au quotidien, que cette polémique n’est qu’un «lamentable contre-feu» à l’affaire François de Rugy.

«On ne peut plus rien dire. Moi, j'ai les Français avec moi. Ce dimanche matin encore en faisant mes courses, plusieurs personnes sont venues me dire "bravo"», relève la députée européenne.

Expliquant ses mots sur les origines sénégalaises de la porte-parole du gouvernement, Morano assure que «ce n'est pas du racisme, je me fous qu'elle soit sénégalaise, elle a des devoirs comme tout le monde. Je n'en peux plus, les gens sont exaspérés, avec elle c'est de la désinvolture calculée, délibérée. Elle veut faire le buzz».

«Je me rappelle de Nicolas Sarkozy qui tançait ses ministres qui ne portaient pas leur cravate pour une interview à la télé, il disait: On entre dans la salle à manger des Français donc on leur doit le respect […]. C'est comme le fameux jean de Cécile Duflot en conseil des ministres. J'ai été ministre, on doit être respectueux de la fonction», a souligné Morano pour illustrer son propos sur le style vestimentaire de Mme Ndiaye.

La vague d’indignation

Cette polémique a été provoquée par un tweet de Nadine Morano dénonçant «de grandes lacunes sur la culture française» de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, lors d’une allocution à propos de la démission de François de Rugy

Ce message a été jugé raciste par de nombreux hommes et femmes politiques LREM et de gauche, y compris deux ministres.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner trouve que l’élue européenne n’est «plus républicaine» du tout.

« Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme, ou le rejet de l'autre » - Jacques Chirac

Un jour, @nadine__morano a peut-être été républicaine.

Tel n’est définitivement plus le cas. https://t.co/1AEEA99TeY — Christophe Castaner (@CCastaner) July 20, 2019

À la suite de l’indignation de nombreux ministres et élus face aux propos de Nadine Morano sur Sibeth Ndiaye, Alexandre Benalla a lui aussi attaqué sur un ton sarcastique la députée européenne sur Twitter, l’a qualifiant de «vraie clown du cirque politico-médiatique», portrait suivi de la précision «clown triste et aigrie».

Si "ineptie" était une femme elle s'appellerait .@nadine__morano, vraie clown du cirque politico-médiatique. Clown triste et aigrie, pas besoin de nez rouge pour nous faire rire ! Vos tenues le font déjà... La méritocratie vous gêne à ce point Madame #Morano ? https://t.co/qJAOLcMDLl pic.twitter.com/ZPqeSE9tnf — Alexandre Benalla (@ABenalla_) July 20, 2019

En outre, Benalla a gentiment conseillé à l’eurodéputée d’aller se faire interner dans un hôpital psychiatrique «pour votre bien et celui de tous». À son tour, Morano l’a félicité de ses «progrès» puisqu'«il veut seulement m'interner, pas me frapper!»

J’ai de la chance vous voulez juste mettre une députée en hôpital psychiatrique sans même me frapper vous progressez ...ça vaut peut-être une communication spéciale de la porte parole du gouvernement d’@EmmanuelMacron https://t.co/LHgwq5t20L — Nadine Morano (@nadine__morano) 20 juillet 2019

