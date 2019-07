Deux avions se sont écrasés en Haute-Provence après une probable collision

Deux avions se sont écrasés, probablement suite à une collision, dans le sud de la France.

Les deux appareils avaient décollé de l'aérodrome de Barcelonnette-Saint-Pons, dans la vallée de l'Ubaye, et se sont écrasés à proximité de Larche, commune frontalière avec l'Italie, au lieu-dit de la batterie de Viraysse, précisé le communiqué de la préfecture de Digne-les-Bains.

Les deux avions, avec une personne à bord d'un côté et deux de l'autre, «seraient entrés en collision», ajoute le communiqué, sans plus de précisions.

Des moyens importants du service départemental d'incendie et de secours et du peloton de gendarmerie de haute montagne ont été mobilisés pour retrouver d'éventuels survivants, avec notamment un hélicoptère de la gendarmerie et 3 ambulances. 22 pompiers et une dizaine de gendarmes sont déployés sur le terrain.