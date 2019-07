Des braqueurs ont ouvert le feu sur la police en région parisienne

Braquage et fusillade le 25 juillet au matin en région parisienne. Trois individus casqués et gantés ont braqué vers 11h la bijouterie Marhaba située à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Ils ont cassé la porte et le sas de sécurité à coups de masse. Une fois à l'intérieur, ils ont détruit les vitrines, ramassé le butin et ont pris la fuite en voiture.

La BRI appelée sur les lieux

Une équipe de la Brigade de recherche et d'intervention est intervenue.

Lors de la course-poursuite qui s’est ensuivie, les braqueurs ont tiré à plusieurs reprises sur les policiers avec une arme automatique.

Ils sont parvenus à prendre la fuite en Clio. La voiture a été retrouvée renversée quelques centaines de mètres plus loin, à Ivry-sur-Seine.

Les braqueurs, qui ont échappé à la police en volant une camionnette blanche, sont activement recherchés.