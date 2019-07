Une souris en train de grignoter dans un rayon met un magasin dans l’embarras - vidéo

Une souris avec un cou dépourvu de poils et donc potentiellement malade a été filmée entre deux bacs de fruits secs en train de grignoter une noix, dans le magasin Grand Frais de la zone commerciale de Saint-Maximin (Oise). Le client à l’origine de la vidéo a commenté: «Je n'achète plus jamais de ma vie quoi que ce soit ici».

Publiée sur Internet le 23 juillet, la vidéo a été vue des centaines de milliers de fois sur Facebook, où elle a été partagée plus de 34.000 fois et a suscité «de nombreuses réactions allant de l'indignation au dégoût en passant par la moquerie», relate Le Parisien.

Cependant, les acheteurs ne semblent pas avoir été repoussés par l’enseigne, observe le quotidien. «Il y a peut-être un peu moins de monde que d'habitude mais c'est mercredi. On verra en fin de semaine», selon une employée citée par le quotidien.

Réactions partagées

Tous les clients qui ont vu la vidéo ne réagissent cependant pas de la même manière. «Ce n'est qu'une souris. Parfois, il y en a aussi chez les gens et dans les autres magasins», a annoncé une consommatrice au Parisien. «Je n'irais peut-être pas dans ce rayon tout de suite mais je m'en fiche», a lancé une autre, alors que certains se montrent inquiets de la situation.

Le groupe Grand Frais a fini par réagir un jour plus tard sur sa page Facebook, indiquant que «l'équipe du magasin est intervenue très rapidement après l'alerte», que «le rayon concerné et le stock ont été vidés et nettoyés» et que la vente y est «suspendue jusqu'à nouvel ordre».

«Nous avons un contrat avec un prestataire spécialisé dans le traitement des nuisibles qui assure des passages réguliers. Depuis l'incident, un passage curatif a eu lieu», a ajouté le groupe. On ignore cependant si des clients ont eu le temps d’acheter et de consommer des produits touchés par la souris…