L’urinoir féminin débarque en France, inventé par souci de «parité» - vidéo

Ces urinoirs féminins, incarnant l’idée de parité «dans tous les domaines» selon la créatrice de ce dispositif, Gina Périer, ont été testés pour la première fois au Summer Reggae Festival qui s’est tenu à Sélestat (Bas-Rhin) du 25 au 27 juillet, relate Le Parisien.

Pour la première fois, des urinoirs collectifs féminins arrivent en France https://t.co/r4SC1SEm9J pic.twitter.com/qkkiOxiOdV — Tribunal du net (@Letribunaldunet) July 27, 2019

​La designer âgée de 25 ans, cofondatrice de la société Lapee installée au Danemark, s’était vue décerner la Médaille d’Or du Concours Lépine pour la création de ces toilettes en plein air réservées aux femmes.

La structure rose en forme d’hélices de bateau dispose de trois urinoirs qui fonctionnent sans eau ni électricité. L’urine est évacuée dans le réseau des eaux usées, a indiqué Gina Périer.

«Notre directeur a découvert ces urinoirs sur les réseaux sociaux et il les a aussitôt commandés pour notre édition 2019», a affirmé Élise Renaudet, la chargée de communication de l'association Zone 51, organisatrice de ce festival en Alsace. Les structures ont été installées près de la scène extérieure où interviennent des groupes de reggae venus du monde entier.

Les bénéfices du plein air

«Les utilisatrices passent en moyenne 30 secondes dans ces urinoirs contre trois minutes dans des toilettes classiques», a exposé Léa Ducos, chargée de communication de la société Terreo, distributeur du service innovant en France, citée par Le Parisien.

De plus, il ne faut plus faire la queue en attendant une cabine libre, argumente Gina Périer:

«Notre invention permet d’éviter les files d’attente interminables devant les toilettes des femmes. Nous avons donc privilégié une structure pratique, hygiénique et sécurisante pour faciliter les rotations rapides».

Premières impressions

Une jeune femme de 19 ans a commenté le nouveau service, toujours auprès du Parisien:

«Étant donné que notre tête est à l'air nu, ça ne donne pas tellement envie de s'y éterniser. D'autant que comme chez les hommes il n'y a pas de papier toilette!»

De jeunes Hollandaises venues assister à l’événement ont apprécié l’innovation qui permet également de «voir ce qui se passe autour de toi»:

«Nous y sommes allées toutes les trois ensemble. C'est génial car plus besoin de s'attendre et en plus les toilettes sont légèrement surélevées donc tu te sens à l'aise et tu peux voir ce qui se passe autour de toi», a déclaré Eelke, 20 ans.