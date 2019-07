Après la canicule, 500 ha de forêt ont brulé dans le département du Gard - images

Suite à la canicule de la semaine passée, un incendie s’est déclaré à Générac (Gard). Depuis mardi 30 juillet les flammes ont dévasté plus de 500 hectares de forêt, mobilisant plus de 500 pompiers.

Plus de 500 hectares de forêt ont brulé, près de 200 personnes ont été évacuées et environ 130 foyers sont restés sans électricité à cause de l’incendie parti de Générac (Gard), rapporte France Bleu, ajoutant que «le feu ne progresse plus, mais il n’est pas éteint». Les pompiers demeurent mobilisés depuis mardi 30 juillet.

La semaine passée, en pleine canicule, le mercure est monté à un niveau sans précèdent avec des températures maximales jeudi 25 juillet dans plus de 50 villes françaises. La vague de chaleur a provoqué une sècheresse extrême avec une forte probabilité d’incendies de forêt.

À Générac, le feu a commencé à s’étendre dans l’après-midi. 100 pompiers de la commune ont été rejoints par 400 autres de la région PACA ainsi que par des militaires de la sécurité civile de Brignoles. Aucune habitation n’a été endommagée, informe la préfecture du département du Gard.

Incendie dans le Gard : plus de 500 hectares parcourus à Générac au sud de Nîmes, 200 habitants évacués https://t.co/fAvLnG2PnN pic.twitter.com/ADdFkFHqYx — France Bleu (@francebleu) July 31, 2019

​

Incendie dans le Gard : près de 480 hectares partis en fumée à Générac, 190 personnes évacuées https://t.co/wjhmqr5H9s — Julien TRAN (@julientran) July 31, 2019

​

Incendie dans l’Hérault

En parallèle, le feu s’est propagé mardi soir dans l’Hérault, à 20 km au sud-ouest de Montpellier. Quatre maisons ont été touchées sur une zone de près de 30 hectares, indiquent les pompiers. L’incendie a été maîtrisé dans le milieu de la nuit.

Violent incendie à Montbazin (Hérault) : quatre maisons touchées, 30 sauvées par 200 pompiers

visiter https://t.co/Uo7BcKZNJt pour plus d'info pic.twitter.com/hDJBelmyr0 — Actu monde (@lotfitovic) July 30, 2019

​