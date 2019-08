Un restaurant français confond du détergent avec du jus de pomme, un bébé dans le coma

Jeudi 1er août, une fillette de 22 mois a été grièvement blessée dans un établissement de luxe de Pornic (Loire-Atlantique), où elle se trouvait avec ses parents, après avoir ingurgité un liquide qui aurait dû être un jus de fruit, relate Ouest-France.

La réaction du bébé a inquiété ses parents lesquels ont également goûté le contenu du récipient.

«En goûtant, je me suis brûlé les lèvres, ma femme en a presque avalé», a confié le père de la victime à Ouest-France.

Coma artificiel

Toute la famille a été transportée d’urgence au CHU de Nantes.

La fillette a été rapidement prise en charge par les secours et hospitalisée dans un état grave. Elle a été plongée dans un coma artificiel et pourrait «perdre son oesophage», selon son père, citant l’avis de médecins. Sa vie n’est plus en danger mais elle se trouve toujours en service de réanimation pédiatrique. De nouveaux examens lui seront administrés plus tard.

Une négligence collective

Selon les premiers éléments de l’enquête de la gendarmerie, lors de son service, un employé du restaurant a versé du produit d’entretien dans un récipient réservé au jus de fruit, et l’a laissé à l’extérieur de la cuisine. Un autre pensant qu’il s’agissait d’une boisson oubliée l’a mise au réfrigérateur et, enfin, un autre encore a servi à table le prétendu jus de pomme.

L’établissement, La Fontaine aux Bretons, a annoncé sur son compte Facebook avoir initié dans toutes ses équipes une révision complète des procédures de sécurité afin que plus jamais une telle situation ne puisse se reproduire.

L’équipe a également assuré de tenter d’accompagner de son mieux les parents de la petite Elisabeth qui restent à son chevet.

«Nous, l’équipe de la Fontaine aux Bretons, sommes effondrés par cet accident et pensons de tout notre coeur à cette enfant et sa famille», avait précédemment annoncé le personnel ajoutant que dans l’espoir d’avoir des informations rassurantes dans les prochaines heures, «nous sommes à l’entière disposition des parents».