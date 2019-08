Les rats se sentent comme chez eux à Paris sur une nouvelle «promenade» – vidéos

Des internautes alertent sur la mauvaise situation sanitaire de la zone de construction de la nouvelle promenade urbaine qui va voir le jour sur les boulevards de la Chapelle et de La Villette à Paris, entre Barbès et Stalingrad.

​«À défaut d'attirer les habitants, la nouvelle #PromenadeUrbaine est fréquentée par des dizaines de rats qui grouillent sous les feuilles et les poubelles qui dégueulent», a ainsi écrit une tweeteuse.

Pierre-Yves Bournazel, candidat à la mairie de Paris, a commenté ce tweet en qualifiant la vidéo de «terrible». «L’action municipale en matière de propreté et de respect du domaine public doit être revue», a-t-il estimé.

Terrible vidéo. L’action municipale en matière de propreté et de respect du domaine public doit être revue: https://t.co/F6sGtRxi3n — PierreYves Bournazel (@pybournazel) 4 августа 2019 г.

​D’autres commentateurs soutiennent cette indignation sur l’état des rues de Paris, la considérant comme une ville «mal gérée», avec des «odeurs de pisse et rats partout».

Paris ville dégueulasse, dangereuse, royaume de l’incivilité, mal gérée, odeurs de pisse et rats partout... ci-joint article qui résume la gestion lamentable de notre capitale ! Bon courage aux parisiens ! 😤😫😤https://t.co/CAViMgxHMY…@Anne_Hidalgo @CCastaner @EmmanuelMacron pic.twitter.com/TBEIMobw6S — Direhaut Etfort (@DireHautEtFort) 4 августа 2019 г.

​Cependant, d’autres encore, nettement moins nombreux, affirment, en citant des études, que Paris est classée «numéro 2 au monde des villes propres».

Stop fake news !!!!



Paris 2 ième ville la plus propre du monde https://t.co/VWPdIiRYpT — Jeremy Rosa (@MonJerem) 4 августа 2019 г.

​​L’auteure inquiète de la vidéo de l’infestation de rats a comme post épinglé sur son compte un tweet datant du 25 avril 2018 et qui illustre également le mauvais état de la porte de la Chapelle à Paris, avec des ordures dispersées le long de la chaussée.

Cette vidéo absolument infecte n'a pas été tournée dans un endroit sordide digne des pires pays du tiers monde, non pas du tout, elle a été tournée il y a quelques jours porte de #lachapelle à #paris18, oui, À PARIS !!



Vous n'avez pas honte @C_Najdovski ?#jo2024 #paris2024 pic.twitter.com/m9pcnCisZg — Jule75018 (@jule7518) 25 апреля 2018 г.

​Un autre blogueur qui a «voulu tester avec [son] fils les nouvelles installations» de la promenade urbaine affirme y avoir trouvé «des hommes alcoolisés qui squattent et qui pissent tous les 10 mètres».

J'ai voulu tester avec mon fils les nouvelles installations et voici le spectacle sur lequel nous sommes tombés : des hommes alcoolisés qui squattent et qui pissent tous les 10 mètres ! 😠



Cela fait-il parti des animations pour la #promenadeurbaine ? pic.twitter.com/11ocvxqcmF — Occhiu vivu (@OcchiuVivu) 23 июля 2019 г.

​Dans un tweet précédent, ce même blogueur avait donné son point de vue sur les causes de cette situation: «Le problème est que vous laissez se dégrader les aménagements urbains en fermant les yeux sur les incivilités et dégradations! Ces aménagements nécessitent une présence active et permanente de gardiens!».

@cbrossel

Le problème est que vous laissez se dégrader les aménagements urbains en fermant les yeux sur les incivilités et dégradations ! Ces aménagements nécessitent une présence active et permanente de gardiens ! #hallepajol #promenadeurbaine pic.twitter.com/N9wrN8FGy5 — Occhiu vivu (@OcchiuVivu) 17 мая 2019 г.

​«J'ai eu de l'espoir lors des récentes interventions policières place de la Chapelle, mais depuis leur retrait c'est à nouveau l'apocalypse», a pour sa part commenté une tweeteuse.

J'ai eu de l'espoir lors des récentes interventions policières place de la chapelle, mais depuis leur retrait c'est à nouveau l'apocalypse. J'ai l'impression que cette place est perdue et restera pour très longtemps le marché de la misère que nous connaissons désormais. — JF Labelle (@jeff_labelle) 23 июля 2019 г.

​La promenade urbaine de Barbès-Chapelle-Stalingrad devrait «offrir aux Parisiens un espace continu de promenade», selon les autorités municipales. «Fin 2019, se déplacer à pied sera plus agréable, plus confortable et plus sûr grâce notamment au désencombrement et à l’élargissement du terre-plein central et des trottoirs», affirme la ville de Paris.