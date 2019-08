La ministre française du Travail dans la tourmente après un tweet jugé raciste

Muriel Pénicaud a été accusée de racisme par des internautes après avoir publié sur son compte Twitter un message d’hommage à Toni Morrison, auteur américaine et lauréate du prix Nobel , décédée à l’âge de 88 ans mardi 6 août, rapporte Le Nouvel Observateur.

«Hommage à une très grande dame, écrivaine, poète et militante, Toni Morrison. Grâce à elle, les noirs ont enfin pu entrer par la grande porte dans la littérature. Les mots réveillent les consciences et les cœurs, ils font reculer le racisme et la haine. Les mots ont un pouvoir», a-t-elle écrit dans un tweet publié mercredi 7 août et supprimé par la suite. Après avoir essuyé de nombreuses critiques, la ministre a décidé de le modifier.

Hommage à une très grande dame, écrivaine, poète et militante, Toni Morrison. Les mots réveillent les consciences et les cœurs, ils font reculer le racisme et la haine. Les mots ont un pouvoir. pic.twitter.com/YC1OCTW3cv — Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) 7 августа 2019 г.

Pourtant, certains utilisateurs de Twitter ont fait des captures d’écran du tweet jugé raciste.

Hommage a Muriel Pénicaud qui a effacé son tweet quand on lui a dit que les noirs savaient écrire avant 1950. pic.twitter.com/Cj4hgUOVsQ — Ceci est mon tweet (@ceciestmontweet) 7 августа 2019 г.

Hommage à une minuscule dame, ministre, visiblement pas à une violence près : Muriel Pénicaud. Grâce à elle, les barbares ont enfin pu entrer par la grande porte dans les ministères pour dépouiller les services publics. Les mots ont non seulement un pouvoir mais surtout un sens. pic.twitter.com/cDJAHUPv9C — Johan Faerber (@JFaerber) 7 августа 2019 г.

Selon des internautes, en saluant la Nobel de littérature, la ministre du Travail rendait invisible tous les auteurs Noirs l’ayant précédée.

L’un des utilisateurs du réseau social a publié une liste non exhaustive d'autres écrivains significatifs, estimant qu’elle ne les avait jamais lus.

La personne que vous citez n'a visiblement jamais lu James Baldwin, Chester Himes, Richard Wright, Ralph Ellison, Gwendolyn Brooks, Maya Angelou... Il y a longtemps que les auteurs afro-américains ont franchi "la grande porte" de la littérature — Alain Jean-Robert (@alainje) 7 августа 2019 г.