Un trou de cinq mètres de profondeur en plein centre-ville d’Amiens

Une patrouille de la police municipale d’Amiens, dans la Somme, a découvert, lundi 12 août vers 6 heures du matin, un grand trou derrière l’hôtel de ville couplé à un effondrement de la chaussée.

GROS TROU AMIENS GROS TROU AMIENS pic.twitter.com/gS2BBw6GmD — ferielle 🤡 (@noixdecajal) 12 août 2019​

Selon un communiqué de la Ville d’Amiens, cité par Le Courrier picard, cette excavation est «large de 10 mètres et profonde de 4 à 5 mètres».

Les policiers ont donné l’alerte et les services appropriés, ainsi que des sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux.

🇫🇷 Amiens. Un trou de cinq mètres de profondeur apparu soudainement menace une brasserie https://t.co/x6SUqLdJpP pic.twitter.com/XpnrvLFRAv — Revue de presse Police & Réalités (@PoliceRealites) 12 août 2019​

Le secteur autour du trou a été bouclé et la place interdite aux passants. La brasserie qui se trouve à proximité immédiate de l’excavation risque de s’effondrer.

L’eau et le gaz coupés

Plusieurs habitants de l’immeuble situé au-dessus de l’établissement ont été évacués, a précisé la mairie dans un communiqué. Par mesure de précaution, l’eau, l’électricité et le gaz ont été coupés.

«Les services d’Amiens Métropole sont mobilisés pour rétablir dans les plus brefs délais l’accès à la place Debouverie», a indiqué la Ville.

Les experts estiment qu’il pourrait s’agir de l’effondrement d’une cavité, alors qu’une hypothèse émise précédemment citait une fuite d’eau qui aurait creusé le sol.

LE CLICHÉ DU JOUR 📸

Un trou de 5 mètres de profondeur en plein centre ville d'Amiens ! 😱🇫🇷 #Amiens pic.twitter.com/YVRhbzfxAO — INFOS TV (@InfosTeleOff) 12 août 2019​

Des expertises et investigations ont été organisées dans le quartier, connu pour ses vestiges romains transformés au Moyen-Âge en forteresse.

Faut-il s’inquiéter?

«Non»: Caroline Merle, du service gestions des risques, est catégorique.

«Heureusement on n’en a pas tous les jours, des effondrements, c'est assez rare et dès que l'on a la possibilité on va sur zone et on fait le nécessaire», a-t-elle noté citée par France Bleu.