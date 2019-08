«Plusieurs victimes» d’Epstein étant «de nationalité française», une ONG insiste sur une enquête

Dans une lettre ouverte rendue publique par L’Obs, l’ONG Innocence en danger demande au procureur de la République de Paris de lancer une enquête en lien avec l’affaire Epstein, accusé de trafic d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.

«De source fiable, Innocence en danger a eu confirmation récemment que plusieurs victimes du réseau prostitutionnel, créé par Jeffrey Epstein et ses complices, sont également de nationalité française», indique la lettre.

Selon l’organisation, «la gravité» des faits qui se sont déroulés dans le cadre de cette affaire de «dimension internationale» «interdit toute cécité et toute surdité au sein de notre institution judiciaire française».

«Il relève de vos fonctions et de votre pouvoir de prendre enfin la parole […] pour inviter et aider tous potentiels témoins et victimes à sortir de l’ombre et à se rapprocher de vos services d’enquête», estiment les auteurs de la lettre ouverte.

Invitant le procureur à rompre le silence qui, en perdurant, «constituerait une atteinte grave aux victimes avec des conséquences indéniables dans notre société», l’ONG appelle également tous les «enquêteurs américains et […] toutes éventuelles victimes et/ou tous éventuels témoins» à témoigner.

Un réseau pédocriminel en France?

Jeffrey Epstein a été arrêté le 6 juillet aux États-Unis après un séjour de plusieurs semaines en France. Deux jours plus tard, il avait plaidé non coupable. En juillet, le journaliste David Perrotin a indiqué sur sa page Twitter qu'il était possible que ce financier et ancien professeur, dont la fortune est estimée à plus de 500 millions de dollars, ait également un réseau pédocriminel en France. Epstein s’est donné la mort par pendaison dans sa cellule le 10 août, a rapporté le New York Times. Une enquête a été ouverte concernant ce «suicide apparent».

Schiappa et Taquet demandent une enquête en France

Dans un communiqué du 12 août, les secrétaires d'État Marlène Schiappa et Adrien Taquet ont demandé l'ouverture d'une enquête en France sur l'affaire Epstein. «L’enquête américaine a mis en lumière des liens avec la France», a fait ressortir le document. Les membres du gouvernement ont jugé ainsi fondamental, «pour les victimes, qu’une enquête soit ouverte en France afin que toute la lumière soit faite».

Réagissant à cette demande des secrétaires d’État, la garde des Sceaux Nicole Belloubet a rappelé qu'il n'appartenait pas au gouvernement de décider des «poursuites». Contacté par l'AFP, le parquet de Paris a fait savoir lundi que «les éléments transmis sont en cours d'analyse et de recoupement».