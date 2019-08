En quête de cannabis à Fréjus, il se fait tabasser par des délinquants

Un homme s’est lancé dans une aventure, mû par son envie de se fournir en résine de cannabis dans la cité La Gabelle de Fréjus, relate le quotidien local Var Matin. Toutefois, au lieu de trouver ce qu’il recherchait, il a rencontré deux habitants du quartier, âgés de 20 et 23 ans, qui ont commencé par menacer le jeune homme, et terminé en lui dérobant tous ses papiers et lui laissant des fractures au visage.

Suite à cette attaque, la victime a été transportée à l’hôpital où les médecins ont constaté plusieurs fractures au visage, dont une de la mâchoire, et d’autres avec déplacements des os.

Le jeune homme à qui a été en plus délivré dix jours d’incapacité totale de travail (ITT) a déposé une plainte et la police a réussi à retrouver et interpeller ses agresseurs.

Les agresseurs étaient défavorablement connus des services de police pour divers autres délits, parmi lesquels trafic de stupéfiants et violences. Ils ont été placés en garde à vue.