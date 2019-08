Deux ministres français provoquent une polémique après avoir assisté à une corrida sanglante

La colère domine les réseaux sociaux depuis que deux ministres français, le ministre de l'Agriculture en charge du bien-être animal, Didier Guillaume, et la ministre de la Ville, Jacqueline Gourault, ont été repérés parmi les spectateurs d’une corrida à Bayonne au cours de laquelle six taureaux ont été tués. La voix la plus forte est celle de l’association Brigitte Bardot qui condamne ces faits et les juge «scandaleux»:

Aucune limite dans l'indécence, le ministre de l'Agriculture, en charge de la protection animale, @dguillaume26 assiste en ce moment même avec @j_gourault (autre ministre du gouvernement) à une séance de torture animale dans les arènes de Bayonne... Scandaleux ! pic.twitter.com/pZzHlMfkLu — FONDATION BRIGITTE BARDOT (@FBB_PORTEPAROLE) August 14, 2019​

Selon les informations du Figaro, la photo a été prise par un journaliste du quotidien local Sud-ouest qui couvrait l’événement.

La plupart des internautes ont farouchement critiqué le gouvernement pour une telle hypocrisie, étonnés tant par les faits que par le divertissement choisi par le ministre censé protéger les animaux.

Ce gouvernement aime la violence et le sang, qu'il soit humain ou animal ! Les viandards s'en donnent à cœur joie. — T pas Clair (@PasClair) August 15, 2019

Invraisemblable quand on voit ses prises de position officielles...! — OliRess 📷 (@oliress) August 14, 2019​

D’autres emploient plutôt le sarcasme et l’ironie quant à cette situation.

Tu sais que le gouvernement fait vraiment de la lutte contre la maltraitance animale une priorité quand le ministre de l'Agriculture est au premier rang pour une corridahttps://t.co/B4Ooqqj7TI https://t.co/P5vAEXsD4O — Maxime Bourdeau (@MaximeBourdeau) August 15, 2019

Démonstration gouvernementale de la bienveillance à l'égard des animaux... — PENELOPPE (@PENELOPPE192) August 14, 2019​

Enfin, certaines personnes rappellent l’organisation et l’histoire de ce phénomène, en soulignant qu’apparemment ce n’est pas de ces ministres qu’il faut attendre des changements ou amélioration dans le domaine du bien-être animal.