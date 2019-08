Un labrador enfermé sans eau ni nourriture pendant une dizaine de jours – vidéo

Inquiétés par les aboiements d’un chien, des voisins ont décidé d’alerter les gendarmes mardi 13 août à Presles-en-Brie, en Seine-et-Marne, rapporte Le Parisien.

Selon le quotidien, les forces de l’ordre ont pénétré dans la maison où ils ont trouvé un labrador. L’association de défense des animaux Stéphane Lamart suppose que le chien était seul «depuis au moins dix jours» sans avoir la possibilité de sortir et de se nourrir. Le fondateur de l’association a ajouté que l’animal était «complètement stressé, affolé» et que pour survivre il mangeait «ce qu'il pouvait trouver» et buvait l'eau des toilettes.

D’après Le Parisien, les propriétaires ont déménagé en le laissant enfermé dans l’habitation.

En outre, Stéphane Lamart a indiqué que ce labrador de deux ans et demi avait été attaché à une corde mais qu’il avait pu se détacher après avoir perdu du poids, surtout au niveau du cou. Une vidéo postée sur Facebook montre l’intervention des gendarmes dans la maison. Il est possible d’y voir le chien, très amaigri et les accueillant avec joie.

Le labrador a été conduit par l’association chez un vétérinaire.

Les gendarmes ont ouvert une enquête pour retrouver les propriétaires et éclaircir certains détails.