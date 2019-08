La personne la plus âgée d’Europe est une religieuse française

La doyenne de France, Lucile Randon, en religion Sœur André, est officiellement la personne la plus âgée d’Europe. Âgée de 115 ans, elle a pris la place de l’Italienne Maria Giuseppa Robucci-Nargiso, décédée à 116 ans en juin 2019.

Pour son 115ème anniversaire, en février 2019, Lucile Randon a reçu une lettre personnelle du Pape François avec comme cadeau un chapelet béni par le Saint-Siège. Pour le moment, la doyenne passe ses journées dans la maison de repos Sainte-Catherine Labour à Toulon. «Je ne me déplace plus qu'en fauteuil roulant et je ne vois quasiment plus. Mon bonheur quotidien, c'est de pouvoir encore prier», a-t-elle avoué.

Mme Randon est fréquemment visitée par son neveu et par un nonagénaire dont elle était la gouvernante à l’âge de 25 ans. «Les liens sont indéfectibles entre eux», a confié un membre de l'établissement. Sœur André aime le chocolat et ne manque jamais le service religieux, a-t-il ajouté.

Aucun événement n'est encore prévu pour célébrer le nouveau «titre» de la doyenne européenne. Mais elle a déjà été nommée citoyenne d'honneur de Toulon.