Les femmes de policiers se mobilisent contre les suicides touchant les forces de l’ordre

Plusieurs manifestations se sont déroulées vendredi 16 août à Paris, Toulouse et Lille à l’appel de l’association «Les Femmes des Forces de l’Ordre en Colère», laquelle réunit les conjointes des policiers et gendarmes. Lors de la mobilisation, celles-ci ont réclamé une réaction du gouvernement face aux 47 suicides d’agents survenus en 2019.

À Paris, la manifestation FFOC a eu lieu devant le ministère de l’Intérieur. «On veut dire stop aux suicides chez les forces de l'ordre. En tout, 47 policiers se sont suicidés depuis le début de l'année. Et si on compte les pompiers, les militaires, les gendarmes ou encore la police municipale, on arrive à 78 suicides depuis début 2019», a déclaré l’une des membres de l’association.

Portant des masques blancs sur lesquels coulaient des larmes de faux sang, elles se sont rendues à Beauvau avec des roses dans les bras pour alerter sur la situation et afin de solliciter une audience personnelle avec le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner.

«Stop, il faut faire quelque chose parce que ce n’est plus possible. Derrière l’uniforme, il y a des hommes. Ce sont des maris, c’est des papas, des mamans. Ce ne sont pas seulement des matricules, des robots. Monsieur Castaner doit réagir et il doit aussi recevoir les familles, on a des choses à lui dire. Il y a des choses à mettre en place pour arrêter cette vague de suicides», a martelé l’une des manifestantes.

Rassemblements de femmes de policier : "On veut dire stop aux suicides chez les forces de l'ordre" https://t.co/kEuTa7SwVJ via @franceinfoplus — FFOC (@_FFOC_) August 16, 2019

Les femmes de policiers manifestent à Lille contre «l’indifférence» autour du suicide https://t.co/UdQ21FPPpN via @lavoixdunord — FFOC (@_FFOC_) August 16, 2019

