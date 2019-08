Des écologistes dénoncent un G7 «illégitime», bloquant une usine de Bayer-Monsanto – vidéos

Préoccupés par «l'accélération du dérèglement climatique et l'inaction des gouvernements», plus de 80 militants de plusieurs organisations écologistes, dont l’Attac et la Confédération paysanne, ont bloqué ce vendredi 23 août l’accès à l’usine de Bayer-Monsanto à Peyrehorade.

Les images mises à la disposition de Sputnik montrent des activistes scander «Monsanto-Bayer, vos profits sont nos cancers» devant des tas de pailles et de terre déchargés à l’entrée de l’usine.

Selon le communiqué des militants, leur but est de dénoncer à la veille de son coup d’envoi un sommet du G7 à Biarritz «bunkérisé» et «illégitime», ainsi que «l’inaction complice des États face à la toute-puissance», «l’impunité dont jouissent les multinationales» et d’«exiger un plan de sortie des pesticides».

Toujours dans leur communiqué, les militants déplorent qu’«Emmanuel Macron a reculé devant sa promesse de sortie du glyphosate à plusieurs reprises», alors que «Bayer-Monsanto est responsable de désastres sanitaires et environnementaux».

«Le lien entre l'utilisation massive de pesticides et la multiplication de maladies est de plus en plus évident. Les produits de Bayer-Monsanto empoisonnent les paysan·ne·s, les champs et nos assiettes», indique le texte.