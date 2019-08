Elles portent des cagoules et s’arment en pleine rue pour «jouer aux méchants» à Rennes

Pour «jouer aux méchants», deux jeunes filles de 14 et 15 ans se sont déguisées à Rennes avec des cagoules et se sont armées d’une batte de baseball et d’un cutter, relate Ouest-France.

Le 23 août au soir, un homme voit deux personnes cagoulées avec une batte de baseball à la main et en informe immédiatement la police. Quand les forces de l’ordre arrivent sur place, elles ont été étonnées par la scène. Devant se trouvaient deux filles âgées de 14 et 15 ans, cagoulées avec une batte de baseball et un cutter. Les adolescentes ont expliqué à la Brigade anti-criminalité (BAC) qu’elles voulaient tout simplement «jouer aux méchants» et «se procurer en peu d’adrénaline».

Les filles ont été convoquées par la brigade des mineurs de Rennes.