Des Gilets jaunes ont-ils brandi une «carte des QI» lors d’une manifestation anti-G7?

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont dernièrement repéré un tweet qui présente des manifestants brandissant une carte des QI dans le monde.

L’auteur du tweet a accompagné son post d’un message haineux faisant passer les manifestants pour des racistes et les qualifie de personnes «odieuses» et «irrespectueuses», avant de passer à des termes plus violents, estimant que «cette populace est à vomir» et que «ces abrutis» devraient être condamnés à «la prison ferme».

Je suis consterné par ces odieuses personnes irrespectueuses de la paix sociale. Ces abrutis devraient être condamnés illico avec prison ferme. Cette populace est à vomir.



EN IMAGES - La carte des QI par pays brandie à Bayonne

Toutefois, AFP Factuel, qui se pose pour objectif de débusquer d'éventuelles infox, certifie que ce n’est qu’un montage grossier.

«Voici la photo originale AFP, prise par Georges Gobet dimanche à Bayonne», indique le site.

C'est faux, il s'agit d'un photomontage.

Voici la photo originale AFP, prise par Georges Gobet dimanche à Bayonne.

Des manifestants brandissent des portraits d'Emmanuel Macron "décrochés" des mairies depuis février

cc @MiKhaEl085

Les pancartes des manifestants, qui ont été remplacées par une carte des QI, étaient en réalité des portraits d’Emmanuel Macron décrochés dans les mairies.

Plusieurs centaines de manifestants anti-G7 ont défilé dimanche 25 août dans les rues de Bayonne dans le cadre d’une «marche de portraits» officiels d'Emmanuel Macron tenus tête en bas.

⚡SUIVI - La "marche des portraits" de plusieurs mouvements écologistes se poursuit dans les rues de #Bayonne. Des opposants au #G7 ont dévoilé des portraits officiels du PR, décrochés dans des mairies. Slogans pour la préservation du climat et contre le capitalisme.

C’est à la veille du G7 que s’est produit le 128e décrochage de portrait du chef de l’État revendiqué par la campagne de désobéissance civile Décrochons Macron dans la mairie d'un petit village du Pays basque, à Irissary, dans les Pyrénées-Atlantiques.

La marche des portraits, suite.

La marche des portraits, suite.

Malgré les révolutionnaires sur canapé qui trouvent que ces actions sont inutiles, j'applaudis des deux mains la performance de faire rentrer 128 portraits de #Macron dans #Bayonne sous couvre-feu.

La carte QI est un schéma classant les pays du monde selon le lien qui existerait entre «le quotient intellectuel et la richesse des nations».

À corréler avec la carte des QI?

Elle a été établie sur la base d’un essai publié en 2002 et affirmant qu’il existe une corrélation entre le revenu national brut par habitant et le quotient intellectuel moyen de la population. Ce qui a servi à étayer des thèses racistes.