Marlène Schiappa se dit «choquée» par les moqueries de Jair Bolsonaro à propos de Brigitte Macron

Le récent commentaire du Président Jair Bolsonaro prenant pour cible la Première dame française Brigitte Macron est choquant, a déclaré mercredi 28 août la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, sur BFM TV.

«Je suis évidemment choquée comme beaucoup de femmes. Vous savez que Simone de Beauvoir disait qu’il n’y a pas plus agressif, méprisant, arrogant envers les femmes qu’un homme qui doute de sa virilité. Et je crois que de façon générale, je ne parle pas là en particulier dans ce cas, mais pour toutes les réflexions sexistes que toutes les femmes entendent à longueur de journée, je crois que cette phrase mérite d’être débattue», a indiqué Mme Shiappa.

Commentaire offensant

Le 25 août, le Président brésilien Jair Bolsonaro a publié sur Facebook, sous un post moqueur, un commentaire offensant à l’encontre de Brigitte Macron. Il a notamment comparé Mme Macron, 66 ans, à sa femme Michelle Bolsonaro, 37 ans.

Emmanuel Macron a pris la défense de son épouse, qualifiant les propos de M.Bolsonaro de «triste d'abord pour lui et les Brésiliens», avant d’exprimer sa sympathie aux femmes brésiliennes.

Vague de réactions

Après l’insulte lancée par M.Bolsonaro, de nombreux internautes ont critiqué le Président, lançant les hashtags #calabocabolsonaro («#fermelabolsonaro») et #DesculpaBrigitte (#DésoléBrigitte) et ont présenté leurs excuses à Mme Macron via Twitter, et ce dans la langue de Molière.

L’écrivain brésilien Paulo Coelho a publié une vidéo dans laquelle il présente ses excuses auprès des Français «pour la crise» déclenchée par les déclarations insultantes du Président Bolsonaro.

Après tant de réactions, le Président Jair Bolsonaro est revenu lors d’un point de presse le 27 août sur son commentaire. Le Président a insisté sur le fait qu’il ne souhaitait ni «offenser Brigitte Macron», ni se montrer «vulgaire». Cependant, il a refusé de s’exprimer sur le sujet familial et a même menacé d’interrompre les journalistes s’ils insistaient, selon LCI.