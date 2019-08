Une «Lune noire» est attendue en France: quel est ce phénomène?

Une «Lune noire» est annoncée pour le 30 août 2019 dans la nuit de vendredi à samedi. Ce phénomène qui a déjà eu lieu le 31 juillet aux États-Unis sera bientôt visible dans toute la France, indique LCI.

Qu’est-ce que cela signifie? Tous les 29 jours environ, la Lune effectue une lunaison complète. Au cours de cette période, l’astre passe par différentes phases (nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier). Depuis la Terre, nous voyons la face visible du satellite, éclairée différemment par le Soleil. Quand elle est complètement éclairée, on parle de pleine lune. Au contraire, lorsqu’elle n’est pas éclairée (elle est donc invisible dans le ciel), on parle de nouvelle lune. En août 2019, il y a deux lunes: la première pleine Lune (Lune bleue) est tombée le 1er août et la deuxième nouvelle Lune (Lune noire) est pour ce 30 août.

«Comme les phases se décalent mois après mois, de temps en temps, c’est la pleine lune ou la nouvelle lune qui se produit deux fois, et il y a une mode récente à donner des surnoms à ces phénomènes qui n’en sont pas vraiment», explique Sébastien Derriere, astronome à l’Observatoire de Strasbourg, à Numerama.

Visible dans le ciel?

Mais qu’est-ce qu’on verra dans le ciel le soir du 30 août 2019? Honnêtement, probablement... rien. Ne cherchez donc pas de «lune noire» le soir du 30 août 2019. Par contre, il y a bien d’autres choses à savoir sur la nouvelle lune. «Ce qui est intéressant, par exemple, c’est le phénomène provoqué par la Lune, quand elle est proche et nouvelle, sur les marées. Les marées sont liées à l’action du Soleil et de la Lune. Lorsque la Lune est nouvelle et plus proche, les marées sont plus importantes», indique l’astronome de l’Observatoire de la Côte d’Azur à Numerama.