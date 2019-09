Une attraction présentant un Noir avec des bananes dans un parc français sème la discorde

Une scène de Nigloland montrant un «patron» blanc et son camarade noir, bananes à la main, a suscité l'indignation allant jusqu’à des accusations de racisme. Le parc d’attractions a dû s’excuser.

L’attraction Africa Cruise du parc de loisirs Nigloland à Dolancourt, dans le département de l’Aube, s’est retrouvée au cœur d’une polémique, l’une de ses scènes ayant été jugées raciste.

Créée en 1987, Africa Cruise est décorée dans le style africain et invite à se rendre en safari. Dans la scène en question, un explorateur blanc européen, avec un casque colonial, fuyant un rhinocéros, essaye de se réfugier sur un arbre. Il demande l’aide de son compagnon, à la peau noire, qui se trouve plus haut sur l’arbre. Ce personnage, qui a un accent caricatural, tient des bananes dans sa main et appelle le premier «patron».

Fin août, un visiteur a diffusé la scène sur les réseaux sociaux, partagée plus de 2.000 fois. Tout cela a pris de l’ampleur, avec une centaine de commentaires scandalisés, et a forcé le parc à réagir.

J’suis allé a Nigloland et j’ai vu ca. J’voulais savoir si vous trouviez ca normal?? pic.twitter.com/qnvK5McDcG — Jo"taro" (@Astrotoujours) August 27, 2019

Nigloland a alors présenté ses excuses et a assuré introduire les modifications nécessaires dès le week-end à venir.

Nous présentons nos excuses aux personnes que nous avons pu heurter avec l’une des scènes de l'Africa Cruise. Nous sommes à l'écoute de notre clientèle et sensibles à la qualité de notre parc, nous modifions la scène en question dès ce week-end. Merci de votre compréhension. pic.twitter.com/ZTLanZswio — NIGLOLAND (@Nigloland) August 29, 2019

​Africa Cruise figure parmi les attractions les plus fréquentées du parc de loisirs, signale L’Est éclair.

Scène contraire aux «valeurs du parc»

Le directeur d'exploitation du parc, Rodolphe Gélis, a indiqué que de telles scènes étaient «contraires aux lois du bon sens et c’est surtout l’exact opposé des valeurs de Nigloland».

«Nigloland a accueilli plus de 14 millions de visiteurs depuis son ouverture, on se doit d’être universel. Quel avantage y aurait-il à avoir des scènes racistes, homophobes ou anti-animaux?», a-t-il déclaré, cité par L’Est éclair.

Contacté par Yahoo Actualités, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, a fustigé «l'accent africain forcé et la référence coloniale» et a réclamé que Nigloland «cesse ce genre de représentation».